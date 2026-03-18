71ème Rallye de Lorraine

rue Adrien Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Samedi 02 mai, le bitume de la rive gauche va chauffer lors de la spéciale nocturne du Rallye de Lorraine et Baccarat promet une fois encore du spectacle automobile sous haute tension. Informations utiles disponibles prochainement.Tout public

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rue Adrien Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

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English :

On Saturday May 02, the left bank’s asphalt will heat up for the Lorraine Rally’s night-time special stage, and Baccarat once again promises a high-voltage motoring spectacle. More information coming soon.

L’événement 71ème Rallye de Lorraine Baccarat a été mis à jour le 2026-03-14 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS