71ème rallye neige et glace

Malbuisson Doubs

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-18

2026-02-14

Le 71e Rallye Neige et Glace, épreuve de voitures anciennes, L’épreuve se disputera sur 4 étapes dans le Doubs et le Jura. L’arrivée finale sera jugée à Malbuisson, face à l’Hôtel du Lac.

15/02 secteur Ornans

16/02 secteur Maîche

17/02 secteur Les Fins

18/02 secteur Malbuisson

Accès libre pour les spectateurs. .

Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 31 81 77

