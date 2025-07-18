71ème rallye neige et glace Malbuisson
71ème rallye neige et glace Malbuisson samedi 14 février 2026.
71ème rallye neige et glace
Malbuisson Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-14
Le 71e Rallye Neige et Glace, épreuve de voitures anciennes, L’épreuve se disputera sur 4 étapes dans le Doubs et le Jura. L’arrivée finale sera jugée à Malbuisson, face à l’Hôtel du Lac.
15/02 secteur Ornans
16/02 secteur Maîche
17/02 secteur Les Fins
18/02 secteur Malbuisson
Accès libre pour les spectateurs. .
Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 31 81 77
English : 71ème rallye neige et glace
German : 71ème rallye neige et glace
Italiano :
Espanol :
L’événement 71ème rallye neige et glace Malbuisson a été mis à jour le 2025-07-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS