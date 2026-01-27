72ème Causerie

Auppegard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Les Causeries, c’est le rendez-vous d’échanges autour de l’histoire et du patrimoine local, avec l’Association Si le Pougard m’était conté ! Cette semaine rencontrez le président de l’association des clos-masures, l’occasion de poser toutes vos questions sur ce patrimoine typique ! .

Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 10 31

