73 ème Bourges Sancerre Bourges dimanche 15 février 2026.

Prêts pour une aventure nocturne inoubliable ?

Rejoignez le légendaire Bourges-Sancerre, une randonnée de nuit unique en son genre. Sous les étoiles, traversez 57 km de paysages magiques.

Partez à l’aventure avec le mythique Bourges-Sancerre, une randonnée nocturne incontournable pour les amateurs de défis et de paysages enchanteurs. Ce parcours légendaire de 57 km vous mène à travers des sentiers variés, de la ville historique de Bourges aux vignobles renommés de Sancerre. L’itinéraire, rythmé par des points de ravitaillement chaleureux, offre une expérience unique sous les étoiles, mêlant sport, convivialité et admiration des paysages nocturnes. Une aventure sportive et poétique à ne pas manquer ! .

Place Étienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 35 89 04

English :

Ready for an unforgettable night-time adventure?

Join the legendary Bourges-Sancerre, a one-of-a-kind night ride. Under the stars, cross 57 km of magical scenery.

German :

Sind Sie bereit für ein unvergessliches Nachtabenteuer?

Schließen Sie sich der legendären Bourges-Sancerre an, einer einzigartigen Nachtwanderung. Unter dem Sternenhimmel durchqueren Sie 57 km magische Landschaften.

Italiano :

Siete pronti per un’indimenticabile avventura notturna?

Unitevi alla leggendaria Bourges-Sancerre, una corsa notturna unica nel suo genere. Sotto le stelle, attraversate 57 km di paesaggi magici.

Espanol :

¿Listo para una aventura nocturna inolvidable?

Únase a la legendaria Bourges-Sancerre, un recorrido nocturno único. Bajo las estrellas, atraviese 57 km de paisajes mágicos.

