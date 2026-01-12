73ème Bourges Sancerre® Bourges

73ème Bourges Sancerre®

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Une randonnée mythique entre Bourges et Sancerre, de nuit, au cœur des paysages du Berry et du vignoble sancerrois.

Cet événement emblématique rassemble chaque année des milliers de participants dans un esprit convivial et non compétitif.

Au départ de Bourges à minuit, ou de Morogues à 4h00, les marcheurs s’élancent pour une aventure nocturne unique à travers routes, chemins et paysages du Berry, avec pour objectif Sancerre. Plusieurs parcours sont proposés afin de s’adapter aux envies et aux niveaux de chacun.e.s:

Bourges Sancerre 56 km

Morogues Sancerre 30,5 km

La Petite Sancerroise 16,5 km

Ouverte à tous, cette randonnée populaire se déroule dans un esprit de partage et de dépassement de soi, avec un temps limite fixé à 12 heures.

Une expérience sportive et humaine à vivre !

Inscriptions en ligne, par bulletin ou le jour de l’événement sur les lieux de départ. 12 .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 35 89 04 ctbasso88@gmail.com

English :

A legendary ride between Bourges and Sancerre, by night, in the heart of the Berry countryside and the Sancerre vineyards.

