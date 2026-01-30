73ème challenge des moniteurs pyrénéens ESF Saint-Lary Station Saint-Lary-Soulan

73ème challenge des moniteurs pyrénéens ESF Saint-Lary

Station SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-07

Cette compétition annuelle, véritable Championnat des moniteurs pyrénéens , vient clôturer la saison de ski par des compétitions très relevées, toutes disciplines.

Quelle que soit la catégorie d’âge, dans l’ambiance festive qui caractérise le Challenge !

.

Station SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This annual competition, a veritable Pyrenean Instructors’ Championship , brings the ski season to a close with highly competitive events in all disciplines.

Whatever the age category, in the festive atmosphere that characterizes the Challenge!

L’événement 73ème challenge des moniteurs pyrénéens ESF Saint-Lary Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-01-28 par OT de St Lary|CDT65