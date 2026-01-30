73ème challenge des moniteurs pyrénéens ESF Saint-Lary Station Saint-Lary-Soulan
Station SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-09
2026-04-07
Cette compétition annuelle, véritable Championnat des moniteurs pyrénéens , vient clôturer la saison de ski par des compétitions très relevées, toutes disciplines.
Quelle que soit la catégorie d’âge, dans l’ambiance festive qui caractérise le Challenge !
Station SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie
This annual competition, a veritable Pyrenean Instructors’ Championship , brings the ski season to a close with highly competitive events in all disciplines.
Whatever the age category, in the festive atmosphere that characterizes the Challenge!
