74ᵉ Grand prix cycliste Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

74ᵉ Grand prix cycliste

Doué-la-Fontaine 2 rue de Douces Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-03-01

Rendez-vous pour le départ du Grand Prix Cycliste organisé par le comité des Fêtes de Douces.

Doué-la-Fontaine 2 rue de Douces Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 29 10

English :

See you at the start of the Grand Prix Cycliste organized by the Comité des Fêtes de Douces.

