75 ème prix cycliste de Saint-Martin-des-Champs
Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs Yonne
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14
2025-09-14
75 ème prix cycliste de Saint-Martin-des-Champs organisé par Saint-Martin-des-Champs Cyclisme et Entente Cycliste de l’Auxerrois. Le matin à partir de 10h CLM individuel
3ème manche et Finale du Challenge « Contre la Montre » des 3 villages Circuit 11.64 km. Après-midi à partir de 12h 30. Courses en ligne toutes catégories, jeunes et adultes. .
Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 06 94 mairie-stmartindeschamps@wanadoo.fr
English : 75 ème prix cycliste de Saint-Martin-des-Champs
German : 75 ème prix cycliste de Saint-Martin-des-Champs
