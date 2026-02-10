75 jeunes voix en concert Collégiale Notre-Dame Les Andelys

75 jeunes voix en concert

Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys Eure

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

La Collégiale Notre-Dame de Vernon s’apprête à résonner au son des voix du West London Free School Choir le samedi 28 mars 2026. Ce chœur prestigieux venu de Londres vous propose un voyage musical à travers deux chefs-d’œuvre de la musique sacrée, portés par une acoustique unique. .

Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys 27700 Eure Normandie lesorguesdesandelys@free.fr

