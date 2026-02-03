75 jeunes voix en concert Place Adolphe Barrette Vernon
Début : 2026-03-28 15:30:00
La Collégiale Notre-Dame de Vernon s’apprête à résonner au son des voix du West London Free School Choir le samedi 28 mars 2026. Ce chœur prestigieux venu de Londres vous propose un voyage musical à travers deux chefs-d’œuvre de la musique sacrée, portés par une acoustique unique. .
Place Adolphe Barrette Collégiale Notre-Dame Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 84 58 35 53
