Informations pratiques

Saint-Félix-de-Lunel

75ème Championnat de France individuel Quilles de Huit

Lunel Saint-Félix-de-Lunel Aveyron

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

à Lunel Un évènement sportif et convivial à ne pas manquer !

LE PROGRAMME

8h Première manche des jeunes, féminines et vétérans en trois parties

9h30 Première manche des poussines et des poussins en deux parties

10h30 Première manche des séniors hommes en quatre parties

11h Première manche des benjamines et des benjamins en deux parties

13h30 Deuxième manche des jeunes, féminines et vétérans en trois parties

14h30 Deuxième manche des poussines et des poussins en deux parties

16h Deuxième manche des séniors hommes en quatre parties

…. Deuxième manche des benjamines et des benjamins en deux parties

19h PODIUM ET REMISE DES RECOMPENSES

RESTAURATION ET ANIMATIONS

Repas du midi 17€

Melon jambon Gratin de pâtes pavé de Poulet Fromage Tarte café et vin

Repas du soir 22€

Salade de farçous Paëlla ou Jambon braisé gratin de pomme de terre Glace ou gaufre café

Pack repas midi et soir 35€

Réservation au 06 89 25 09 60 uniquement par SMS

Animations la journée jeux gonflables, VTT, quilles, maquillage, jeux en bois

Animation le soir animation musicale avec No Reso et DJ 35 .

Lunel Saint-Félix-de-Lunel 12320 Aveyron Occitanie +33 6 89 25 09 60

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English :

%E0 Lunel A fun and friendly sporting event you won’t want to miss!

L’événement 75ème Championnat de France individuel Quilles de Huit Saint-Félix-de-Lunel a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)