75ème Championnat de France individuel Quilles de Huit Saint-Félix-de-Lunel
dimanche 9 août 2026 · Saint-Félix-de-Lunel
Informations pratiques
Saint-Félix-de-Lunel
75ème Championnat de France individuel Quilles de Huit
Lunel Saint-Félix-de-Lunel Aveyron
Tarif : – – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
à Lunel Un évènement sportif et convivial à ne pas manquer !
LE PROGRAMME
8h Première manche des jeunes, féminines et vétérans en trois parties
9h30 Première manche des poussines et des poussins en deux parties
10h30 Première manche des séniors hommes en quatre parties
11h Première manche des benjamines et des benjamins en deux parties
13h30 Deuxième manche des jeunes, féminines et vétérans en trois parties
14h30 Deuxième manche des poussines et des poussins en deux parties
16h Deuxième manche des séniors hommes en quatre parties
…. Deuxième manche des benjamines et des benjamins en deux parties
19h PODIUM ET REMISE DES RECOMPENSES
RESTAURATION ET ANIMATIONS
Repas du midi 17€
Melon jambon Gratin de pâtes pavé de Poulet Fromage Tarte café et vin
Repas du soir 22€
Salade de farçous Paëlla ou Jambon braisé gratin de pomme de terre Glace ou gaufre café
Pack repas midi et soir 35€
Réservation au 06 89 25 09 60 uniquement par SMS
Animations la journée jeux gonflables, VTT, quilles, maquillage, jeux en bois
Animation le soir animation musicale avec No Reso et DJ 35 .
Lunel Saint-Félix-de-Lunel 12320 Aveyron Occitanie +33 6 89 25 09 60
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English :
%E0 Lunel A fun and friendly sporting event you won’t want to miss!
L’événement 75ème Championnat de France individuel Quilles de Huit Saint-Félix-de-Lunel a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)