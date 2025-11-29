76eme Foire aux dindes Marché couvert Jaligny-sur-Besbre
76eme Foire aux dindes Marché couvert Jaligny-sur-Besbre mercredi 17 décembre 2025.
Marché couvert Le bourg Jaligny-sur-Besbre Allier
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Marché primé aux volailles.
Le repas est animé par Valérie Jeanthon.
Inscription obligatoire pour le repas et tarif à 30€.
Marché couvert Le bourg Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 82 46
English :
Award-winning poultry market.
The meal is hosted by Valérie Jeanthon.
Registration is required for the meal, and the price is 30?
