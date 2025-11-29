76eme Foire aux dindes Marché couvert Jaligny-sur-Besbre

76eme Foire aux dindes

Marché couvert Le bourg Jaligny-sur-Besbre Allier

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Marché primé aux volailles.

Le repas est animé par Valérie Jeanthon.

Inscription obligatoire pour le repas et tarif à 30€.

English :

Award-winning poultry market.

The meal is hosted by Valérie Jeanthon.

Registration is required for the meal, and the price is 30?

