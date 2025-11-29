76eme Foire aux dindes Marché couvert Jaligny-sur-Besbre
76eme Foire aux dindes Marché couvert Jaligny-sur-Besbre dimanche 21 décembre 2025.
76eme Foire aux dindes
Marché couvert Le bourg Jaligny-sur-Besbre Allier
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Randonnées de 9 et 16km
Marché de Noël sous le Marché couvert
Animations diverses ( Karl le magicien)
Repas animé par Valérie Jeanthon
Tirage de la tombola (20 dindes, 20 pintades et de nombreux lots)
Repas avec réservation avant le 17 décembre à 23€.
Marché couvert Le bourg Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 06 05
English :
9 and 16km hikes
Christmas market under the covered market
Various entertainment (Karl the magician)
Meal hosted by Valérie Jeanthon
Tombola draw (20 turkeys, 20 guinea fowl and numerous prizes)
Reservations required by December 17 at 23?
