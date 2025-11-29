76eme Foire aux dindes Marché couvert Jaligny-sur-Besbre

76eme Foire aux dindes

Marché couvert Le bourg Jaligny-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Randonnées de 9 et 16km

Marché de Noël sous le Marché couvert

Animations diverses ( Karl le magicien)

Repas animé par Valérie Jeanthon

Tirage de la tombola (20 dindes, 20 pintades et de nombreux lots)

Repas avec réservation avant le 17 décembre à 23€.

.

Marché couvert Le bourg Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 06 05

English :

9 and 16km hikes

Christmas market under the covered market

Various entertainment (Karl the magician)

Meal hosted by Valérie Jeanthon

Tombola draw (20 turkeys, 20 guinea fowl and numerous prizes)

Reservations required by December 17 at 23?

L’événement 76eme Foire aux dindes Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire