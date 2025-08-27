77 Fécamp

Vivant dans le 77 un département entre Paris et la campagne le personnage dont on ne connaîtra jamais le prénom, raconte qu’un jour, il décide de ne pas monter dans le bus qui le conduit au lycée. Sous sa capuche, il évoque ses amis la fille Novembre, le Traître, le grand Kevin et son quotidien pour devenir un homme un vrai ! . Premier roman de Marin Fouqué, 77 traduit la violence et l’innocence de jeunes hommes essayant de se construire dans un monde défini à l’avance. Sur scène, un musicien accompagne en rythme rap et techno le comédien Baptiste Percier. Un spectacle fort sur la solitude d’un adolescent qui ne colle pas aux codes de la virilité.

> Un atelier théâtre est proposé avec Ludovic Pacot-Grivel, le mardi 27 janvier de 18h à 20h.

DISTRIBUTION

Texte Marin Fouqué

Mise en scène Ludovic Pacot-Grivel

Interprétation Baptiste Percier

Musique Louis Sady

PRODUCTION

Coproduction Le Volcan, Scène nationale du Havre / Réseau des Producteurs Associés Normands / La Comédie de Caen CDN de Normandie / Centre Dramatique National de Normandie Rouen / Le Préau CDN de Normandie-Vire / Le Tangram, Scène nationale d’Évreux Louviers / DSN Dieppe Scène Nationale / Scène Nationale 61. .

54 rue Jules Ferry Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 22 81

