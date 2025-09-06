78ème Comice Agricole de Blangy-le-Château Blangy-le-Château

78ème Comice Agricole de Blangy-le-Château Blangy-le-Château samedi 6 septembre 2025.

78ème Comice Agricole de Blangy-le-Château

Village Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 09:30:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Expositions et concours

La ruralité en fête !

Au programme Expositions et concours

– de miel d’été Régional

– de bovins normands,

– concours de dessins agricoles,

– des plus beaux légumes,

– de produits cidricoles (amateurs et producteurs)

Résultat des concours vers 12h30 !

Exposition de matériels agricoles et défilés de vieux tracteurs.

Ferme pédagogique et marché de producteurs locaux.

Restauration sur place de 12h à 14h ouverte à tous, attention, places limitées à 200 personnes. .

Village Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie

English : 78ème Comice Agricole de Blangy-le-Château

Exhibitions and competitions

German : 78ème Comice Agricole de Blangy-le-Château

Ausstellungen und Wettbewerbe

Italiano :

Mostre e concorsi

Espanol :

Exposiciones y concursos

L’événement 78ème Comice Agricole de Blangy-le-Château Blangy-le-Château a été mis à jour le 2025-08-15 par OT Terre d’Auge Tourisme