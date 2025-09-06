78ème Comice Agricole de Blangy-le-Château Blangy-le-Château
Village Blangy-le-Château Calvados
Début : 2025-09-06 09:30:00
Expositions et concours
La ruralité en fête !
Au programme Expositions et concours
– de miel d’été Régional
– de bovins normands,
– concours de dessins agricoles,
– des plus beaux légumes,
– de produits cidricoles (amateurs et producteurs)
Résultat des concours vers 12h30 !
Exposition de matériels agricoles et défilés de vieux tracteurs.
Ferme pédagogique et marché de producteurs locaux.
Restauration sur place de 12h à 14h ouverte à tous, attention, places limitées à 200 personnes. .
English : 78ème Comice Agricole de Blangy-le-Château
Exhibitions and competitions
German : 78ème Comice Agricole de Blangy-le-Château
Ausstellungen und Wettbewerbe
Italiano :
Mostre e concorsi
Espanol :
Exposiciones y concursos
