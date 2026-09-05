79e Salon d’automne Fonds d’Art Moderne et Contemporain Montluçon
dimanche 11 octobre 2026 · Fonds d'Art Moderne et Contemporain · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
79e Salon d’automne
Fonds d’Art Moderne et Contemporain 27 Rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
79e salon d’automne organisé par Les Amis des Arts, au Fonds d’Art Moderne et Contemporaine, à l’Espace Boris Vian.
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Fonds d’Art Moderne et Contemporain 27 Rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 90 47 25
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English :
The 79th Salon d’Automne, organized by Les Amis des Arts, at the Fonds d’Art Moderne et Contemporaine, at the Espace Boris Vian.
L’événement 79e Salon d’automne Montluçon a été mis à jour le 2026-09-05 par Montluçon Tourisme
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