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AGENDA · Montluçon

79e Salon d’automne Fonds d’Art Moderne et Contemporain Montluçon

dimanche 11 octobre 2026 · Fonds d'Art Moderne et Contemporain · Montluçon

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Fonds d'Art Moderne et Contemporain
Adresse
27 Rue des Faucheroux
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

79e Salon d’automne

Fonds d’Art Moderne et Contemporain 27 Rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :
2026-10-11

79e salon d’automne organisé par Les Amis des Arts, au Fonds d’Art Moderne et Contemporaine, à l’Espace Boris Vian.
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Fonds d’Art Moderne et Contemporain 27 Rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 90 47 25 

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English :

The 79th Salon d’Automne, organized by Les Amis des Arts, at the Fonds d’Art Moderne et Contemporaine, at the Espace Boris Vian.

L’événement 79e Salon d’automne Montluçon a été mis à jour le 2026-09-05 par Montluçon Tourisme

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