[79ème Salon des Peintres & Sculpteurs] Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer

[79ème Salon des Peintres & Sculpteurs]

Musée Michel Ciry / 6 bis rue Marguerite Rolle Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Du 11 au 26 avril 2026, le Musée Michel Ciry accueille la 79ᵉ édition du Salon des Peintres et Sculpteurs Dieppois.

Pour la première fois, cette édition s’articule autour d’un thème commun Les éléments . Terre, eau, air, feu… Les artistes sont invités à s’approprier cette thématique et à en proposer une interprétation libre et personnelle, offrant ainsi au public une grande diversité de regards, de techniques et de sensibilités. .

Musée Michel Ciry / 6 bis rue Marguerite Rolle Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 90 01 52 contact@museemichelciry.com

