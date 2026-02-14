[79ème Salon des Peintres & Sculpteurs] Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer
Musée Michel Ciry / 6 bis rue Marguerite Rolle Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime
Du 11 au 26 avril 2026, le Musée Michel Ciry accueille la 79ᵉ édition du Salon des Peintres et Sculpteurs Dieppois.
Pour la première fois, cette édition s’articule autour d’un thème commun Les éléments . Terre, eau, air, feu… Les artistes sont invités à s’approprier cette thématique et à en proposer une interprétation libre et personnelle, offrant ainsi au public une grande diversité de regards, de techniques et de sensibilités. .
