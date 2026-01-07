7e Bal Trad’ Bonny-sur-Loire

7e Bal Trad’

18 Grande Rue Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le 18 avril à Bonny-sur-Loire, vivez une soirée festive avec le 7e Bal Trad’. Musiques folk et néo-trad se succèdent avec plusieurs groupes pour faire danser débutants comme passionnés, dans une ambiance chaleureuse, conviviale et ouverte à tous.

Le samedi 18 avril, la salle polyvalente de Bonny-sur-Loire accueille le 7e Bal Trad’, une grande soirée placée sous le signe de la musique et de la danse. Dès 20h, le duo Deuxième prise ouvre le bal avec un répertoire folk et trad aux accents du Berry. La soirée se poursuit avec Duo Supernova, qui propose une approche néo-trad énergique portée par le violon et la guitare, avant de se conclure avec le duo Airboxes, venu de Belgique, pour un voyage musical riche en rythmes et en émotions. Pensé pour les danseurs confirmés comme pour les débutants, le Bal Trad’ invite chacun à entrer dans la ronde sans pression, dans une ambiance bienveillante et conviviale. Une soirée festive où se mêlent découvertes, rencontres et plaisir de partager la musique. 12 .

18 Grande Rue Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 30 66 15 06 cdfbatilly@outlook.fr

