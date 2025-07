7e èdition Brocante des Amis Brocante l’Incontournable Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)

7e èdition Brocante des Amis Brocante l’Incontournable Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) dimanche 10 août 2025.

7e èdition Brocante des Amis

Brocante l’Incontournable 2 route du stade Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) Charente

Début : Dimanche 2025-08-10 08:00:00

fin : 2025-08-10

2025-08-10

15 exposants, particuliers et professionnels se réunissent dans un cadre champêtre et convivial pour vous présenter chacun leurs univers d’objets, de meubles, de curiosités. Restauration sur place.

Brocante l’Incontournable 2 route du stade Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 16 00 01

English : 7e èdition Brocante des Amis

15 exhibitors, private individuals and professionals, come together in a friendly country setting to present their own world of objects, furniture and curiosities. Catering on site.

German : 7e èdition Brocante des Amis

15 Aussteller, Privatpersonen und Fachleute, versammeln sich in einem ländlichen und geselligen Rahmen, um Ihnen jeweils ihre Welt der Gegenstände, Möbel und Kuriositäten zu präsentieren. Verpflegung vor Ort.

Italiano : 7e èdition Brocante des Amis

15 espositori, privati e professionisti, si riuniscono in un’accogliente cornice di campagna per presentare il proprio mondo di oggetti, mobili e curiosità. Ristorazione in loco.

Espanol : 7e èdition Brocante des Amis

15 expositores, particulares y profesionales, se reúnen en un acogedor entorno campestre para presentar su propio mundo de objetos, muebles y curiosidades. Catering in situ.

