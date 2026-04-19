7e èdition Brocante des Amis Brocante l’Incontournable Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)

Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)

7e èdition Brocante des Amis

Brocante l’Incontournable 2 route du stade Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Venez chiner, découvrir des trésors et partager un moment convivial !

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Brocante l’Incontournable 2 route du stade Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 16 00 01

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English : 7e èdition Brocante des Amis

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L’événement 7e èdition Brocante des Amis Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Sud Charente