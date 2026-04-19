7e èdition Brocante des Amis Brocante l’Incontournable Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
7e èdition Brocante des Amis Brocante l’Incontournable Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) vendredi 8 mai 2026.
Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
7e èdition Brocante des Amis
Brocante l’Incontournable 2 route du stade Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Venez chiner, découvrir des trésors et partager un moment convivial !
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Brocante l’Incontournable 2 route du stade Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 16 00 01
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English : 7e èdition Brocante des Amis
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L’événement 7e èdition Brocante des Amis Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Sud Charente