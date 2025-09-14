7e édition course de vélo contre-la-montre Sainte-Mère-Église
7e édition course de vélo contre-la-montre Sainte-Mère-Église dimanche 14 septembre 2025.
7e édition course de vélo contre-la-montre
Ancien marché couvert Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 09:00:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Une épreuve ouverte à tous, hommes, femmes, licenciés ou non, handisports, sont invités à venir se mesurer sur un vrai circuit de course contre-la-montre de 31 km et très sécurisé. .
Ancien marché couvert Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 6 50 70 82 09
English : 7e édition course de vélo contre-la-montre
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 7e édition course de vélo contre-la-montre Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Baie du Cotentin