7e Édition de la Brocante & Créateurs aux Jardins de Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis

7e Édition de la Brocante & Créateurs aux Jardins de Fontaine-Chaalis

14 Rue du Château Fontaine-Chaalis Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Tarif réduit enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-19

7e Édition de la Brocante & Créateurs aux Jardins organisée par Graines de Cultures en partenariat avec Parcs et Jardins de l’Oise.

La Brocante & Créateurs aux Jardins revient pour sa 7e édition, dans un cadre bucolique d’exception la ferme du XVIIIe siècle du Château de Fontaine-Chaalis. Un rendez-vous unique mêlant art de vivre, patrimoine, création, nature… et solidarité.

Pendant trois jours, les visiteurs sont invités à vivre une expérience inédite :

• Une brocante scénographiée dans une grange de 50 mètres de long, mettant en valeur objets anciens, plantes et compositions florales

• Plus de 50 créateurs et artisans, sélectionnés avec soin, installés dans la cour de la ferme

• Des concerts programmés tout au long de l’événement

• Un espace d’échange de plantes, propice aux rencontres entre passionnés de jardinage

• Des séances de dédicaces avec des écrivains locaux, qui viendront partager leurs ouvrages et leur univers

L’ensemble des bénéfices des entrées sera reversé à deux associations caritatives :

• Jardins & Santé, création de jardins thérapeutiques en milieu hospitalier

• Open Garden, au profit des enfants malades

Pour couronner cette ambiance champêtre et conviviale, un accueil chaleureux sera réservé à tous les visiteurs, avec thé et pâtisseries maison offerts.

Avec son atmosphère authentique, ses bottes de paille, et son esprit de partage, la Brocante & Créateurs aux Jardins s’impose comme un véritable moment de respiration, où patrimoine, culture et engagement se rencontrent.

Contacts presse / organisation Valérie Boulanger 06 07 53 14 30 0 .

14 Rue du Château Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France +33 6 07 53 14 30 valerie.derai@me.com

