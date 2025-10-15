7e édition du festival du film social Forum des images Paris

7e édition du festival du film social Forum des images Paris mercredi 15 octobre 2025.

La Ville de Paris en collaboration avec l’association La

25e image organise une projection-débat

exceptionnelle. Cet événement fait en écho à la Semaine de la

santé mentale, dont le thème de cette année est « Pour notre santé

mentale, réparons le lien social ».

Du cinéma, au cœur des réalités humaines et professionnelles

Chaque année, le Festival du film social

donne vie, à travers des films poignants, aux défis et à la richesse du

travail social. Le festival constitue un moment privilégié d’échange d’expériences et de d’enrichissements mutuels lors des débats qui suivent

chaque projection.

A l’affiche : 4 courts-métrages selectionnéau programme

► The Weight of Light d’Anna Hints (fiction, 2024, France – Inde – Estonie, 20’, VO indien sous-titré français)

Surya, une adolescente chiffonnière, est contrainte par son père à une

union arrangée afin de lui assurer une vie meilleure. Entre fiction et

documentaire, le film se concentre sur une communauté de chiffonnières

qui tentent de trouver leur place dans le monde au milieu des ordures,

de la chaleur torride et des mariages forcés.

► 47 pouces de Pascale Mompez (fiction, 2023, France, 21’, VF)

Zélie petite fille de 7 ans voit sa jeune tante Clara débarquer dans la

maison familiale. Clara est triste, ne quitte pas la chambre et porte

des bandages aux poignets. Face au mystère de cette porte close, Zélie

comprend que pour sortir sa tante de sa mélancolie, il suffit qu’elle

l’aide à dissiper les nuages dans sa tête…

► Kotowari de Coralie Watanabe Prosper (fiction, 2024, France, 22’, VF)

Après deux années et demie d’attente, Saki, japonaise, et son épouse

française Tom, se rendent à la préfecture afin de retirer enfin la

première carte de séjour de Saki. Une journée éprouvante s’annonce, une

journée comme tant d’autres au service des étrangers.

► Ker Madeleine, semer la liberté de Marine Giraud (documentaire, 2025, France, 52’, VF)

Grégory, Joao et Laurent ont décidé de terminer leur peine de prison à

la campagne. Située entre Nantes et Vannes, la ferme de Ker Madeleine

accueille des détenus qui bénéficient d’une mesure d’aménagement de

peine appelée « placement extérieur ». Après des années d’enfermement et

d’isolement, ces hommes ont besoin d’un sas avant de retrouver la

liberté. Au fil des mois, ils reprennent confiance, s’ouvrent,

retrouvent une autonomie et préparent leur nouveau départ. L’équipe

encadrante et les bénévoles leur offrent un cadre bienveillant et sans

jugement. Mais il leur faut composer avec leur passé, surmonter des

obstacles personnels, réapprendre à vivre en société et se confronter à

celle-ci qui ne les a pas attendus pour évoluer.

Réserver vos places sur Helloasso

Le festival du film social c’est aussi : Du 13 au 16 octobre, des projections- débats en lien avec la semaine de la santé mentale dans 4 salles parisiennes

– Forum des Images

– Cinéma Luminor

– Cinéma L’Epée de Bois

– Cinéma Saint-André des Arts

Venez découvrir les films du Festival et échanger avec des professionnels et les équipes des films :

Connaitre les programmes et réserver vos places sur Helloasso

Le mercredi 15 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

payant Tout public.

Forum des images 2, rue du Cinéma, Paris 75001 Dans le forum des HallesParis