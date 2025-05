7e édition du Festival Silence – Théâtre et Cinéma Georges Simenon Rosny-sous-Bois, 20 mai 2025, Rosny-sous-Bois.

7e édition du Festival Silence Théâtre et Cinéma Georges Simenon Rosny-sous-Bois 21 – 25 mai Tarif plein 12€ et réduit 5 €

Tarifs du cinéma : Plein 5€, réduit 4€

Et pour les enfants 3 €

7e édition du Festival Silence : du 21 au 25 mai, au Théâtre et Cinéma Georges Simenon et hors les murs ! Des ciné-concerts pour émerveiller petits et grands !

La 7e édition du Festival Silence, temps fort culturel créé en 2018 par Stéphane Moquet directeur du Théâtre et Cinéma Georges Simenon, explore avec passion la relation historique et toujours bien vivante, entre la musique et le cinéma. Il ravive ainsi cette longue histoire d’amour en présentant des formes originales, des créations inédites pour les petits et pour les grands. Le festival diffuse et propose, à des artistes, musiciens, cinéastes, metteurs en scène, des résidences qui explorent la mise en musique, en concert, en spectacle de films nouveaux et anciens.

En 2025, on retrouve au coeur du festival deux créations produites par le Théâtre Cinéma : Les Héroïnes par Bruno Angelini et Les feuilles tombent en été par Jack Lena. Ainsi que deux reprises cultes : La nuit des morts vivants de Georges A Romero par Gunwood et Le Roi et l’Oiseau par Chapelier fou.

Le Festival Silence est le point d’orgue du lien fort entre Cinéma et Musique, avec une programmation haute en couleurs, accessible à souhait et portée par des artistes qui jouent leur amour du cinéma sur la scène.

https://www.rosnysousbois.fr/simenon/festival-silence-2025/

Théâtre et Cinéma Georges Simenon Pl. Carnot, 93110 Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis