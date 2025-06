Haute-Marne

7e édition du Jardin de Sculptures Atelier Villas et Jardin de Sculptures Soulaucourt-sur-Mouzon 4 juillet 2025 14:00

7e édition du Jardin de Sculptures 4 juillet – 3 août Atelier Villas et Jardin de Sculptures Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-04T14:00:00 – 2025-07-04T23:00:00

Fin : 2025-08-03T14:00:00 – 2025-08-03T19:00:00

Pour la septième édition de son exposition estivale, Patrick Villas ouvre une nouvelle fois les portes de son jardin de sculptures, situé à Soulaucourt sur Mouzon, en Haute-Marne. Cette année, l’accent est mis sur la visite de son atelier, où le public aura l’opportunité rare de découvrir, aux côtés de ses sculptures, une sélection de ses dessins et tableaux, révélant une autre facette de son talent.

Niché dans un écrin de verdure entre Neufchâteau et Vittel, le jardin de l’artiste offre un décor idyllique à une vingtaine d’œuvres monumentales et semi-monumentales. Animaux et figures humaines y prennent vie à travers le bronze et la céramique, dans un dialogue sensible avec la nature environnante.

L’atelier, cœur du processus créatif, s’ouvre aux visiteurs pour leur faire découvrir l’univers intime de Patrick Villas : croquis, toiles et études y dévoilent la genèse de ses sculptures et la profondeur de son engagement artistique pour le monde animalier.

Né en 1961, Patrick Villas bénéficie d’une reconnaissance internationale. Sollicité pour des commandes publiques prestigieuses (Musée de Zoologie d’Anvers, Fonds Départemental de l’Art Contemporain de l’Orne, Matmut pour l’Art, commune de Robécourt), il a exposé dans des lieux de renom tels que l’Orangerie du Sénat, la Fondation de la Matmut pour l’Art, ou encore dans les villes de Compiègne, Megève, Neufchâteau et Bagnoles-de-l’Orne. En 2023, une exposition rétrospective et un parcours de sculptures monumentales au Musée Pompon à Saulieu ont marqué une étape majeure dans sa carrière. L’été de 2025, Villas participera également à l’exposition prestigieuse « The Ark » au Centre d’Art Contemporain The Church à Sag Harbour, New York (USA).

Depuis 1997, ses œuvres ont été présentées dans les plus grands salons d’art internationaux, de la Tefaf à Masterpiece. Lauréat du Prix E. Jonchère de la Fondation Taylor en 2014, il a vu deux de ses sculptures éditées en cristal par Daum France, et a été nommé Ambassadeur de la Haute-Marne en 2019.

Ouverture du 4 au 27 juillet 2025

Horaires : du vendredi au dimanche de 14 à 19h et les vendredis nocturnes de 21 à 23h, visite privée en dehors de ces horaires : sur rendez-vous.

Atelier Villas et Jardin de Sculptures 6, Rue Richard – 52150 SOULAUCOURT-SUR-MOUZON Soulaucourt-sur-Mouzon 52150 Haute-Marne Grand Est

