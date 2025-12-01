7e Exposition Internationale d’orchidées Rue des Caraïbes Jonzac

7e Exposition Internationale d’orchidées

Rue des Caraïbes Les Antilles de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Découvrez la 6ème Exposition Internationale d’Orchidées. Vous y retrouverez plus de 3 000 espèces botaniques et hybrides, venus de tous les continents.

.

Rue des Caraïbes Les Antilles de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine priscille.terrasson@haute-saintonge.org

English :

Discover the 6th International Orchid Exhibition. You’ll find over 3,000 botanical and hybrid species from every continent.

German :

Entdecken Sie die 6. Internationale Orchideenausstellung. Dort werden Sie mehr als 3.000 botanische Arten und Hybriden aus allen Kontinenten sehen.

Italiano :

Scoprite la 6a Mostra Internazionale di Orchidee. Troverete oltre 3.000 specie botaniche e ibride provenienti da tutti i continenti.

Espanol :

Descubra la 6ª Exposición Internacional de Orquídeas. Encontrará más de 3.000 especies botánicas e híbridas procedentes de todos los continentes.

L’événement 7e Exposition Internationale d’orchidées Jonzac a été mis à jour le 2025-10-09 par CDC de Haute Saintonge