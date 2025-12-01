7e Exposition Internationale d’orchidées Rue des Caraïbes Jonzac
7e Exposition Internationale d'orchidées
Rue des Caraïbes Jonzac
samedi 13 décembre 2025.
7e Exposition Internationale d’orchidées
Rue des Caraïbes Les Antilles de Jonzac
Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 3 EUR
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-13
Découvrez la 6ème Exposition Internationale d’Orchidées. Vous y retrouverez plus de 3 000 espèces botaniques et hybrides, venus de tous les continents.
Rue des Caraïbes Les Antilles de Jonzac
Jonzac 17500 Charente-Maritime
Nouvelle-Aquitaine
priscille.terrasson@haute-saintonge.org
English :
Discover the 6th International Orchid Exhibition. You’ll find over 3,000 botanical and hybrid species from every continent.
German :
Entdecken Sie die 6. Internationale Orchideenausstellung. Dort werden Sie mehr als 3.000 botanische Arten und Hybriden aus allen Kontinenten sehen.
Italiano :
Scoprite la 6a Mostra Internazionale di Orchidee. Troverete oltre 3.000 specie botaniche e ibride provenienti da tutti i continenti.
Espanol :
Descubra la 6ª Exposición Internacional de Orquídeas. Encontrará más de 3.000 especies botánicas e híbridas procedentes de todos los continentes.
