7e festival de la photographie surréaliste et créative Parc Aurélien et Villa Aurélienne Fréjus

7e festival de la photographie surréaliste et créative Parc Aurélien et Villa Aurélienne Fréjus samedi 20 septembre 2025.

7e festival de la photographie surréaliste et créative 20 et 21 septembre Parc Aurélien et Villa Aurélienne Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Ce 7e festival de la Photographie surréaliste et créative, organisé par l’association Conceptalia, sera installé dans la Villa Aurélienne pendant 10 jours, où la créativité prend le pouvoir au milieu d’un écrin de verdure de 24 hectares, et bénéficie des atouts de ce joyau palatin des années 1890.

Parc Aurélien et Villa Aurélienne 85 Avenue du Général d’Armée Jean CALLIES, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494529049 https://frejus.fr/decouverte/la-villa-aurelienne La Villa Aurélienne, chef-d’œuvre d’inspiration Renaissance italienne, est l’une des deux seules villas palladiennes en France ! Construite à la fin du XIXe siècle, elle tire son nom de la Via Aurélia, l’antique voie romaine qui passait non loin de là. Perchée au sommet d’un parc boisé impressionnant, cette villa singulière marie des influences antiques, classiques et orientales, créant un ensemble unique. D’abord villa de villégiature, elle s’est transformée aujourd’hui en un centre vibrant de la scène culturelle estivale de Fréjus.

Ce 7e festival de la Photographie surréaliste et créative, organisé par l’association « Forum Julii photo » sera installé dans la Villa Aurélienne pendant 10 jours, où la créativité prend le pouvoir…

(c) Ville de Fréjus / Conceptalia