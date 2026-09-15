7e Festival Playmo espace Saint-Nicolas Coutances
samedi 24 octobre 2026 · espace Saint-Nicolas · Coutances
Informations pratiques
Coutances
7e Festival Playmo
espace Saint-Nicolas Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Après six années d’absence, le Festival Playmo fait son grand retour, entre imaginaire, créativité et décors spectaculaires. Cette année, l’univers Harry Potter est à l’honneur avec plusieurs scènes, de jour comme de nuit, complétées par un escape game avec lots à gagner. Au fil de 30 tableaux, la fresque explore des univers variés, des Misérables aux ambiances western et médiévales.
Espaces de jeux, Playmo Ciné, boutique de figurines et pause gourmande viennent enrichir la découverte.
Du 22 au 25 octobre à l’espace Saint-Nicolas / 10h-12h30 et 14h-18h. .
espace Saint-Nicolas Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie
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English : 7e Festival Playmo
L’événement 7e Festival Playmo Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
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