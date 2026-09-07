Informations pratiques

Dadonville

7e Forum santé : « Arts et culture : au coeur des pratiques de santé »

Allée de l’Edit de Nantes Dadonville Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 14:00:00

fin : 2026-09-24 17:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Explorez les bienfaits de l’art sur la santé lors du 7e Forum santé à Dadonville ! Tables rondes, témoignages d’experts et échanges passionnants vous attendent pour comprendre l’impact de la culture sur le bien-être. Un rendez-vous gratuit et enrichissant à ne pas manquer.

L’art et la culture peuvent-ils vraiment soigner ? Offrez-vous une immersion captivante au cœur du bien-être lors du 7e Forum santé du Contrat Local de Santé Beauce Gâtinais en Pithiverais.

Acteurs culturels, soignants et artistes se réunissent pour vous faire découvrir comment la musique, l’écriture ou la médiation artistique agissent positivement sur le corps et l’esprit. Laissez-vous inspirer par deux tables rondes interactives et explorez un point info riche en ressources inspirantes.

Que vous soyez professionnel, élu ou simplement curieux, venez partager un moment d’échanges chaleureux et précurseurs en Région Centre-Val de Loire. Rendez-vous le 24 septembre dès 13 h 30 à la Salle des Fêtes Pierre Deret de Dadonville. Entrée libre. .

Allée de l’Edit de Nantes Dadonville 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 87 17 sante@pays-du-pithiverais.fr

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English :

Discover the benefits of art on health at the 7th Dadonville Health Forum! Roundtable discussions, expert insights, and engaging conversations await you as you discover the impact of culture on well-being. A free and enriching event you won’t want to miss.

L’événement 7e Forum santé : « Arts et culture : au coeur des pratiques de santé » Dadonville a été mis à jour le 2026-09-05 par OT GRAND PITHIVERAIS