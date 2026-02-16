7e Journée des Loisirs en Bretagne Électrothèque du lac de Guerlédan Électrothèque du Lac de Guerlédan Saint-Aignan

7e Journée des Loisirs en Bretagne Électrothèque du lac de Guerlédan

Électrothèque du Lac de Guerlédan Rue de Guerlédan Saint-Aignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

La Journée des Loisirs en Bretagne propose une journée de lancement de la saison pensée pour capter les habitants du territoire.

L’Électrothèque du Lac de Guerlédan (musée de l’électricité) ouvre ses portes aux visiteurs le dimanche 12 avril, l’après-midi uniquement.

À cette occasion, 1 entrée achetée permet de bénéficier d’une entrée offerte (code JDL2026 à communiquer lors de l’achat des billets). .

Électrothèque du Lac de Guerlédan Rue de Guerlédan Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 51 39

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English :

L’événement 7e Journée des Loisirs en Bretagne Électrothèque du lac de Guerlédan Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté