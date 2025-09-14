7e Marche contre la Leucémie Moyeuvre-Petite

7e Marche contre la Leucémie Moyeuvre-Petite dimanche 14 septembre 2025.

7e Marche contre la Leucémie

11 Grand’Rue Moyeuvre-Petite Moselle

Cette marche, ce n’est pas seulement une promenade en forêt, c’est un acte solidaire pour les malades atteints de maladies du sang pour leurs familles et leurs proches, pour envoyer des messages de soutien à ceux qui sont « enfermés » en chambres stériles ou non, c’est une promenade main dans la main, un accompagnement avec les malades et leurs familles. Cette année nous aurons comme ambassadrice et marraine de la marche Carla Mastrorillo, Miss élégance nationale Lorraine 2025

Trois parcours de 6, 8 et 12 km contre les maladies du sang. Inscriptions sur place jusqu’à 10 h 30. Restauration sur réservation.Tout public

11 Grand’Rue Moyeuvre-Petite 57250 Moselle Grand Est +33 6 47 88 09 44 leucemieespoir57@gmail.com

English :

This walk is not just a walk in the woods, it’s an act of solidarity for patients suffering from blood diseases, for their families and loved ones, to send messages of support to those who are « locked up » in sterile rooms or not, it’s a walk hand in hand, an accompaniment with patients and their families. This year’s ambassador and walk godmother will be Carla Mastrorillo, Miss National Elegance Lorraine 2025

Three routes of 6, 8 and 12 km against blood diseases. On-site registration until 10:30 a.m. Catering on reservation.

German :

Dieser Marsch ist nicht nur ein Spaziergang im Wald, er ist ein Akt der Solidarität für Patienten mit Blutkrankheiten für ihre Familien und Angehörigen, um Botschaften der Unterstützung an diejenigen zu senden, die in sterilen oder nicht sterilen Kammern « eingesperrt » sind, es ist ein Spaziergang Hand in Hand, eine Begleitung mit den Kranken und ihren Familien. Dieses Jahr haben wir Carla Mastrorillo, Miss nationale Eleganz Lothringen 2025, als Botschafterin und Patin des Spaziergangs

Drei Strecken von 6, 8 und 12 km gegen Blutkrankheiten. Anmeldungen vor Ort bis 10.30 Uhr. Verpflegung auf Vorbestellung.

Italiano :

Questa camminata non è solo una passeggiata nel bosco, è un atto di solidarietà per i pazienti affetti da malattie del sangue, per le loro famiglie e i loro cari, per inviare messaggi di sostegno a coloro che sono « rinchiusi » in stanze sterili o meno, è una passeggiata mano nella mano, una compagnia con i pazienti e le loro famiglie. Quest’anno l’ambasciatrice e madrina della camminata è Carla Mastrorillo, Miss Eleganza Nazionale Lorena 2025

Tre percorsi di 6, 8 e 12 km contro le malattie del sangue. Iscrizioni in loco fino alle 10.30. Ristorazione disponibile su prenotazione.

Espanol :

Esta caminata no es sólo un paseo por el bosque, es un acto de solidaridad para los pacientes con enfermedades de la sangre, para sus familias y seres queridos, para enviar mensajes de apoyo a los que están « encerrados » en habitaciones estériles o no, es un paseo de la mano, un compañerismo con los pacientes y sus familias. Este año la embajadora y madrina de la caminata será Carla Mastrorillo, Miss Elegancia Nacional Lorraine 2025

Tres recorridos de 6, 8 y 12 km contra las enfermedades de la sangre. Inscripciones in situ hasta las 10.30 h. Catering disponible previa reserva.

