7e Salon du Fabriqué en Aveyron Baraqueville vendredi 26 septembre 2025.
Début : Vendredi 2025-09-26
fin : 2025-09-28
2025-09-26
Venez découvrir nos artisans de caractère !
Laissez-vous entraîner dans l’univers incroyable des artisans de l’Aveyron et découvrez leurs savoir-faire uniques couteliers, maroquiniers, céramistes , sculpteurs, créateurs de bijoux, ébénistes… et pour les plus gourmands fromagers, biscuiteries et pâtisseries, viticulteurs, brasseurs, charcutiers, apiculteurs, chocolatiers…
Plus de 70 exposants se tiendront prêts à vous accueillir et à vous faire découvrir leurs produits de qualité.
Les 3 jours seront également rythmés par des animations en tout genre dégustations, démonstrations, concert… 3 .
Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 63 02
English :
Come and discover our craftsmen of character!
German :
Entdecken Sie unsere charaktervollen Handwerker!
Italiano :
Venite a scoprire i nostri artigiani di carattere!
Espanol :
¡Venga a descubrir a nuestros artesanos con carácter!
