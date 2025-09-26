7e Salon du Fabriqué en Aveyron Baraqueville

7e Salon du Fabriqué en Aveyron Baraqueville vendredi 26 septembre 2025.

Baraqueville Aveyron

Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Entrée

Début : Vendredi 2025-09-26
fin : 2025-09-28

2025-09-26

Venez découvrir nos artisans de caractère !
Laissez-vous entraîner dans l’univers incroyable des artisans de l’Aveyron et découvrez leurs savoir-faire uniques couteliers, maroquiniers, céramistes , sculpteurs, créateurs de bijoux, ébénistes… et pour les plus gourmands fromagers, biscuiteries et pâtisseries, viticulteurs, brasseurs, charcutiers, apiculteurs, chocolatiers…
Plus de 70 exposants se tiendront prêts à vous accueillir et à vous faire découvrir leurs produits de qualité.
Les 3 jours seront également rythmés par des animations en tout genre dégustations, démonstrations, concert… 3  .

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 63 02 

English :

Come and discover our craftsmen of character!

German :

Entdecken Sie unsere charaktervollen Handwerker!

Italiano :

Venite a scoprire i nostri artigiani di carattere!

Espanol :

¡Venga a descubrir a nuestros artesanos con carácter!

