7e Trophée de Pétanque de la Francophonie, Yanghwa Hangan Park, Séoul

7e Trophée de Pétanque de la Francophonie Samedi 18 avril, 09h30 Yanghwa Hangan Park

10 000 wons par personne, équipes de 3, inscription via le lien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T02:30:00+02:00 – 2026-04-18T09:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T02:30:00+02:00 – 2026-04-18T09:30:00+02:00

Le 18 avril 2026 aura lieu la 7è édition du Trophée de Pétanque de la Francophonie, un rendez-vous annuel pour célébrer la langue et la culture françaises !

La tradition se perpétue à nouveau cette année à l’occasion de la fête de la Francophonie.

40 équipes de 3 personnes sont invitées à participer au Trophée qui se déroulera sur le terrain de foot du Yanghwa Hangang Park de 9h30 à 16h30.

Cette journée compétitive mais amicale sera également l’occasion d’échanger autour d’un pique-nique, avant de se clôturer par une remise de prix et une loterie.

La Francophonie n’attend que vous !

Yanghwa Hangan Park 98-1 Dangsandong 6 (yuk)-ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul Séoul 07223 당산2동 [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDsUaQKHI6B4nDCl6t1GkxU6prHDFGJ_a7bD5m-rNGB1f_kQ/viewform »}]

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie pétanque francophonie

Ambassade de France en Corée du Sud