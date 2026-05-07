Neuilly-l’Évêque

7e vide-greniers de Neuilly-l’Evêque

Place de la Mairie Neuilly-l’Évêque Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Tout public

Buvette, barbecue et gaufres.

Environ 85 exposants habituellement. .

Place de la Mairie Neuilly-l’Évêque 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 07 28 29 78

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English :

L’événement 7e vide-greniers de Neuilly-l’Evêque Neuilly-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres