7e vide-greniers de Neuilly-l’Evêque Neuilly-l’Évêque
7e vide-greniers de Neuilly-l’Evêque Neuilly-l’Évêque dimanche 13 septembre 2026.
Neuilly-l’Évêque
7e vide-greniers de Neuilly-l’Evêque
Place de la Mairie Neuilly-l’Évêque Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Tout public
Buvette, barbecue et gaufres.
Environ 85 exposants habituellement. .
Place de la Mairie Neuilly-l’Évêque 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 07 28 29 78
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English :
L’événement 7e vide-greniers de Neuilly-l’Evêque Neuilly-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres