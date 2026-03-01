7ème Bénédiction 2 chevaux Route du Val des Nymphes La Garde-Adhémar

7ème Bénédiction 2 chevaux

Route du Val des Nymphes Parking du val des Nymphes La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Repas

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

7ème Bénédiction. Exposition vieilles voitures, motos, mobylette, solex, vélos, tracteurs… Ouvert à tous les amoureux et supporters de 2 cv et dérivés. Réservation repas avant le 23 mars 2026.

+33 6 12 83 50 00 chapiasclub@gmail.com

English :

7th Benediction. Exhibition of old cars, motorcycles, mopeds, solexes, bicycles, tractors… Open to all 2CV and related enthusiasts and supporters. Meal reservations by March 23, 2026.

