7ème biennale d’automne d’art contemporain et moderne Ville-sur-Lumes

7ème biennale d’automne d’art contemporain et moderne

Salle Vicus Grand, Rue de la Mairie Ville-sur-Lumes Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-28

Du 28 au 30 novembre 2025, la salle du Vicus à Ville-sur-Lumes accueillera la 7ᵉ Biennale d’Automne d’Art Contemporain et Moderne, organisée par l’association OMA.L’événement réunira cette année 22 artistes français et internationaux, venus de Belgique, des Pays-Bas et d’Arménie, pour trois jours d’exposition, de rencontres et de partages autour de la création contemporaine.️- Une édition riche et ouverte sur le mondeLa Biennale propose un véritable panorama des tendances actuelles de l’art moderne et contemporain.Avec pour cette édition, deux invités d’honneur Marc Colonna d’Istria, artiste au style audacieux, explorant les contrastes entre lumière et matière ;Lora K., connue pour ses créations mêlant émotion, textures et mouvement.‍- Une rencontre entre artistes et publicChaque édition de la Biennale d’Automne est l’occasion de valoriser les talents locaux tout en favorisant les échanges entre artistes et visiteurs.Entrée libre et gratuite, cette exposition s’adresse à tous passionnés d’art, curieux, familles ou simples promeneurs.Les organisateurs promettent une atmosphère conviviale et inspirante, propice à la découverte et au dialogue autour de la création artistique.

Salle Vicus Grand, Rue de la Mairie Ville-sur-Lumes 08440 Ardennes Grand Est +33 6 35 12 61 50 oma.vsl.08@gmail.com

English :

From November 28 to 30, 2025, the Salle du Vicus in Ville-sur-Lumes will host the 7? Biennale d?Automne d?Art Contemporain et Moderne, organized by the OMA association, will bring together 22 French and international artists, from Belgium, the Netherlands and Armenia, for three days of exhibitions, encounters and sharing on the theme of contemporary art.?- The Biennial offers a genuine panorama of current trends in modern and contemporary art, with two guests of honor for this year?s event:Marc Colonna d?Istria, an artist with an audacious style, exploring contrasts between light and matter;Lora K., known for her creations blending emotion, texture and movement… An encounter between artists and the publicEach edition of the Biennale d’Automne is an opportunity to showcase local talent, while encouraging exchanges between artists and visitors.With free admission, this exhibition is open to all: art enthusiasts, the curious, families or just strollers.The organizers promise a friendly and inspiring atmosphere, conducive to discovery and dialogue around artistic creation.

German :

Vom 28. bis 30. November 2025 findet im Vicus-Saal in Ville-sur-Lumes die 7 Herbstbiennale für zeitgenössische und moderne Kunst statt, die von der Vereinigung OMA organisiert wird.22 französische und internationale Künstler aus Belgien, den Niederlanden und Armenien werden drei Tage lang ausstellen, sich treffen und sich über zeitgenössische Kunst austauschen- Die Biennale bietet einen Überblick über die aktuellen Trends in der modernen und zeitgenössischen Kunst, mit zwei Ehrengästen:Marc Colonna d’Istria, ein Künstler mit einem gewagten Stil, der die Kontraste zwischen Licht und Materie erforscht;Lora K., eine Begegnung zwischen Künstlern und PublikumJede Ausgabe der Herbstbiennale bietet die Gelegenheit, lokale Talente zu würdigen und gleichzeitig den Austausch zwischen Künstlern und Besuchern zu fördern.Der Eintritt ist frei und kostenlos, die Ausstellung richtet sich an alle: Kunstliebhaber, Neugierige, Familien oder einfache Spaziergänger.Die Organisatoren versprechen eine freundliche und inspirierende Atmosphäre, die zur Entdeckung und zum Dialog über das künstlerische Schaffen anregt.

Italiano :

Dal 28 al 30 novembre 2025, la Salle du Vicus di Ville-sur-Lumes ospiterà la 7ª Biennale d’autunno d’arte contemporanea e moderna, organizzata dall’associazione OMA Quest’anno l’evento riunirà 22 artisti francesi e internazionali provenienti da Belgio, Paesi Bassi e Armenia per tre giorni di mostre, incontri e condivisione sul tema dell’arte contemporanea- La Biennale offre una visione davvero panoramica delle tendenze attuali dell’arte moderna e contemporanea, con due ospiti speciali quest’anno: Marc Colonna d’Istria, artista dallo stile audace che esplora i contrasti tra luce e materia; Lora K., ogni Biennale d’autunno è un’occasione per mettere in mostra i talenti locali, incoraggiando al contempo lo scambio tra artisti e visitatori. Con l’ingresso gratuito, questa mostra è aperta a tutti: amanti dell’arte, curiosi, famiglie o semplici passeggiatori. Gli organizzatori promettono un’atmosfera amichevole e stimolante, favorevole alla scoperta e al dialogo intorno alla creazione artistica.

Espanol :

Del 28 al 30 de noviembre de 2025, la Salle du Vicus de Ville-sur-Lumes acogerá la 7ª Bienal de Otoño de Arte Contemporáneo y Moderno, organizada por la asociación OMA La edición de este año reunirá a 22 artistas franceses e internacionales, procedentes de Bélgica, Países Bajos y Armenia, durante tres días de exposiciones, encuentros e intercambios en torno al tema del arte contemporáneo- La Bienal ofrece una verdadera panorámica de las tendencias actuales del arte moderno y contemporáneo, con dos invitados especiales este año:Marc Colonna d’Istria, artista de estilo atrevido que explora los contrastes entre la luz y la materia;Lora K., cada Bienal de Otoño es una oportunidad para mostrar el talento local, al tiempo que se fomentan los intercambios entre artistas y visitantes.Con entrada gratuita, esta exposición está abierta a todos: amantes del arte, curiosos, familias o simples paseantes.Los organizadores prometen un ambiente acogedor e inspirador, propicio al descubrimiento y al diálogo en torno a la creación artística.

L’événement 7ème biennale d’automne d’art contemporain et moderne Ville-sur-Lumes a été mis à jour le 2025-11-10 par Ardennes Tourisme