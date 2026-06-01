Lucé-sous-Ballon

7ème Circuit des Petites Églises

Lucé-sous-Ballon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Pour la 7ème année, l’Association Art Maine Saosnois propose une rencontre artistique dans les petites églises du Saosnois 14 artistes vont ainsi investir 5 églises du Maine Saosnois.

Les artistes peintres seront en duo/trio pour présenter leurs œuvres dans les églises de

– Ponthouin, église Saint Mamert Pierre Léger et Catherine Come

– Mézières-sur-Ponthouin, église Notre Dame Véronique Lesage, Wub (Thierry Duchêne) et Michel Méhalin

– Saint Aignan, église Saint Aignan Astou Faye et Nicole Gervais-Richard

– Congé-sur-Orne, église Notre Dame et Sainte Marie Madeleine Alain Papillaud, Thérèse Launay, Michel Galbrun et MC Destombes

– Lucé-sous-Ballon, église de la Sainte Trinité André Schembri, Do’Halden et JM Vigezzi

Outre la découverte des savoir-faire des artistes, l’objectif de cet évènement est aussi de montrer les trésors cachés de nos églises, patrimoine incontournable de notre campagne.

Visite libre et gratuite pour tous de 10h à 18h .

Lucé-sous-Ballon 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

For the 7th year, the Association Art Maine Saosnois is offering an artistic encounter in the small churches of the Saosnois: 14 artists will take over 5 Maine Saosnois churches.

L’événement 7ème Circuit des Petites Églises Lucé-sous-Ballon a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Maine Saosnois