7ème colloque Sport-Santé Saumur

La 7ᵉ édition du colloque Donne du sport à ton corps , organisée par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire le samedi 8 novembre, mettra en avant le thème Sport et dépassement de soi .

L’événement vise à sensibiliser aux bienfaits physiques, mentaux et émotionnels du sport, à fédérer les acteurs locaux et à proposer des rencontres inspirantes avec des intervenants aux parcours remarquables.

En 2025, l’accent sera mis sur la persévérance, la recherche de ses limites et l’accessibilité du sport pour tous, en valorisant les dimensions humaines au-delà de la performance.

Pour aborder cette thématique, plusieurs personnalités seront présentes

Marie Jose PerecMarie-José Pérec Triple championne olympique et double championne du monde, Marie-José Pérec reste une figure emblématique de l’athlétisme français. Porte drapeau aux Jeux d’Atlanta 1996, elle y signe un doublé historique (200 m et 400 m) et établit un record olympique sur 400 m (48’’25).

Depuis la fin de sa carrière, elle continue de s’investir dans le monde du sport et a récemment allumé la vasque olympique aux JO de Paris 2024.

Yohann Diniz Spécialiste du 50 km marche, Yohann Diniz détient le record du monde de la discipline (3h32’33’’). Triple champion d’Europe et champion du monde en 2017 à Londres, il est reconnu comme l’un des plus grands marcheurs de l’histoire. Avec 7 titres nationaux et quatre participations aux Jeux Olympiques, il incarne persévérance et endurance.

Dorothée Mériau Ancienne athlète paralympique en équipe de France de basket fauteuil (2010-2017), elle a participé aux Jeux de Londres en 2012 et à deux Championnats d’Europe. Élue au Comité Départemental Olympique et Sportif du Maine-et-Loire, elle est aujourd’hui référente de l’équipe basket fauteuil du club de l’ACBB BASKET. Elle a également été porteuse de la flamme olympique en amont des JO de Paris 2024.

English :

The 7th edition of the Give sport to your body symposium, organized by the Communauté d?Agglomération Saumur Val de Loire on Saturday November 8, will focus on the theme of Sport and surpassing oneself .

German :

Die siebte Ausgabe des Kolloquiums Gib deinem Körper Sport , das von der Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire am Samstag, den 8. November organisiert wird, befasst sich mit dem Thema Sport und Selbstüberwindung .

Italiano :

La settima edizione della conferenza Dai sport al tuo corpo , organizzata dalla Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire sabato 8 novembre, sarà incentrata sul tema Sport e superamento di sé .

Espanol :

La 7ª edición de la conferencia Dale deporte a tu cuerpo , organizada por la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire el sábado 8 de noviembre, girará en torno al tema Deporte y superación personal .

