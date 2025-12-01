7ème Corrida Mersoise Mers-les-Bains
7ème Corrida Mersoise Mers-les-Bains samedi 13 décembre 2025.
7ème Corrida Mersoise
Mers-les-Bains Somme
Tarif : 3 – 3 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Courses pédestres Ambiance festive et déguisements
Corrida mersoise en soirée, possibilité de se déguiser aux couleurs de Noël
2 parcours 4 et 8 Km + course enfants
Au départ de l’Esplanade
Organisé par le COB (Club Olympique de la Bresle)
– 15h 6 Km randonnée pour tous 6€
– 17h 250m course baby athlé (nés en 2020/2021) 3€
– 17h15 500m course école athlé (nés en 2017/2018/2019) 3€
– 17h30 1 000m poussins (nés en 2015/2016) 3€
– 17h45 1 500m Benjamins (nés en 2013/2014) 3€
– 18h 2 000m minimes (nés en 2011/2012) 3€
– 18h15 4 Km course (à partir de minimes 2 nés en 2011 et avant) 6€
– 19h 8 Km course (nés en 2010 et avant) 10€
Retrait des dossards à l’entrée du club de surf de Mers (GSM) Esplanade du Général Leclerc le vendredi 12 décembre de 16h à 19h Samedi 13 décembre 1h30 à 1/4 d’heure avant chaque départ.
Inscriptions en ligne sur www.cob.fr ou sur le site sportup.fr jusqu’au 10/12/2025 à 23h59.
Nombre de dossards limités Pas d’inscription le jour de la Corrida ni lors du retrait des dossards.
Une seule épreuve par athlète.
1 lot souvenir pour tous.
Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France
English :
Pedestrian races Festive atmosphere and masquerade costume
Corrida mersoise in the evening, possibility of dressing up in Christmas colors
2 routes: 4 and 8 km + children’s race
Leaving from the Esplanade
Organized by the COB (Club Olympique de la Bresle)
– 3pm: 6 Km hike for all 6?
– 5pm: 250m baby athlé race (born in 2020/2021) 3?
– 17h15: 500m school run (born in 2017/2018/2019) 3?
– 17h30 1 000m poussins (born in 2015/2016) 3?
– 17h45: 1,500m Benjamins (born 2013/2014) 3?
– 18h: 2,000m Minimes (born 2011/2012) 3?
– 18h15: 4 Km race (from minimes 2 born in 2011 and before) 6?
– 19h: 8 Km race (born in 2010 and before) 10?
Number pick-up: at the entrance to the Mers surf club (GSM) Esplanade du Général Leclerc on Friday December 12 from 4pm to 7pm Saturday December 13 1h30 to 1/4 hour before each start.
Online registration at www.cob.fr or on sportup.fr until 10/12/2025 at 11:59pm.
Number of bibs limited No registration on the day of the Corrida or at bib collection.
Only one event per athlete.
1 souvenir prize for all.
German :
Fußläufe Festliche Atmosphäre und Verkleidungen
Corrida Mersoise am Abend, Möglichkeit, sich in den Weihnachtsfarben zu verkleiden
2 Strecken: 4 und 8 Km + Kinderlauf
Abfahrt von der Esplanade aus
Organisiert vom COB (Club Olympique de la Bresle)
– 15 Uhr: 6 km Wanderung für alle 6?
– 17 Uhr: 250m Lauf Baby Athle (geboren 2020/2021) 3?
– 17:15 Uhr: 500m Lauf für die Leichtathletikschule (Jahrgang 2017/2018/2019) 3?
– 17.30 Uhr: 1.000m Küken (Jahrgang 2015/2016) 3?
– 17:45 Uhr: 1.500m Benjamins (Jahrgang 2013/2014) 3?
– 18:00 Uhr: 2.000m Minimes (Jahrgang 2011/2012) 3?
– 18.15 Uhr: 4 km Lauf (ab Minimes 2 geboren 2011 und früher) 6?
–
Abholung der Startnummern: am Eingang des Surfclubs von Mers (GSM) Esplanade du Général Leclerc am Freitag, den 12. Dezember von 16 bis 19 Uhr Samstag, den 13. Dezember 1,5 bis 1/4 Stunde vor jedem Start.
Online-Anmeldung unter www.cob.fr oder auf der Website sportup.fr bis zum 10.12.2025 um 23:59 Uhr.
Begrenzte Anzahl an Startnummern Keine Anmeldung am Tag der Corrida oder bei der Abholung der Startnummern.
Nur ein Wettkampf pro Athlet.
1 Erinnerungspreis für alle.
Italiano :
Corse pedonali Atmosfera festosa e costumi in maschera
Corrida di Mers di sera, possibilità di vestirsi con i colori del Natale
2 percorsi: 4 e 8 km + gara per bambini
Partenza dall’Esplanade
Organizzata dal COB (Club Olympique de la Bresle)
– ore 15.00: passeggiata di 6 km per tutti 6?
– ore 17.00: gara di atletica baby di 250 m (nati nel 2020/2021) 3?
– 17.15: corsa scolastica di 500 m (nati nel 2017/2018/2019) 3?
– 17h30 1 000m poussins (nati nel 2015/2016) 3?
– 17h45 1 500m Benjamins (nati nel 2013/2014) 3?
– 18h: 2.000m Minimes (nati nel 2011/2012) 3?
– 18h15: gara di 4 km (da minimes 2 nati nel 2011 e precedenti) 6?
– 19:00: gara di 8 km (nati nel 2010 e prima) 10?
Ritiro dei numeri: all’ingresso del Mers surf club (GSM) Esplanade du Général Leclerc venerdì 12 dicembre dalle 16.00 alle 19.00 sabato 13 dicembre da 1h30 a 1/4 d’ora prima di ogni partenza.
Iscrizioni online su www.cob.fr o sul sito sportup.fr fino al 10/12/2025 alle 23.59.
Numero limitato di numeri di gara Non è possibile iscriversi il giorno della Corrida o al momento del ritiro dei numeri di gara.
Un solo evento per atleta.
1 premio ricordo per tutti.
Espanol :
Carreras pedestres Ambiente festivo y disfraces
Mers Corrida por la noche, oportunidad de disfrazarse con los colores de la Navidad
2 recorridos: 4 y 8 km + carrera infantil
Salida desde la Explanada
Organizado por el COB (Club Olympique de la Bresle)
– 15h: 6 km marcha para todos 6?
– 17:00: carrera de atletismo de 250 m para bebés (nacidos en 2020/2021) 15:00
– 17h15: Carrera escolar de 500m (nacidos en 2017/2018/2019) 3?
– 17h30 1 000m picantones (nacidos en 2015/2016) 3?
– 17h45 1 500m benjamines (nacidos en 2013/2014) 3?
– 18h: 2.000m Minimes (nacidos en 2011/2012) 3?
– 18h15: Carrera de 4 km (de minimes 2 nacidos en 2011 y anteriores) 6?
– 19h: Carrera de 8 km (nacidos en 2010 y antes) 10?
Recogida de dorsales: en la entrada del club de surf de Mers (GSM) Esplanade du Général Leclerc el viernes 12 de diciembre de 16h a 19h sábado 13 de diciembre de 1h30 a 1/4 de hora antes de cada salida.
Inscripciones en línea en www.cob.fr o en el sitio web sportup.fr hasta el 10/12/2025 a las 23h59.
Número de dorsales limitado No se admiten inscripciones el día de la Corrida ni al recoger los dorsales.
Sólo una prueba por atleta.
1 premio de recuerdo para todos.
L’événement 7ème Corrida Mersoise Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS