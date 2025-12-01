7ème Corrida Mersoise

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 3 – 3 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Courses pédestres Ambiance festive et déguisements

Corrida mersoise en soirée, possibilité de se déguiser aux couleurs de Noël

2 parcours 4 et 8 Km + course enfants

Au départ de l’Esplanade

Organisé par le COB (Club Olympique de la Bresle)

– 15h 6 Km randonnée pour tous 6€

– 17h 250m course baby athlé (nés en 2020/2021) 3€

– 17h15 500m course école athlé (nés en 2017/2018/2019) 3€

– 17h30 1 000m poussins (nés en 2015/2016) 3€

– 17h45 1 500m Benjamins (nés en 2013/2014) 3€

– 18h 2 000m minimes (nés en 2011/2012) 3€

– 18h15 4 Km course (à partir de minimes 2 nés en 2011 et avant) 6€

– 19h 8 Km course (nés en 2010 et avant) 10€

Retrait des dossards à l’entrée du club de surf de Mers (GSM) Esplanade du Général Leclerc le vendredi 12 décembre de 16h à 19h Samedi 13 décembre 1h30 à 1/4 d’heure avant chaque départ.

Inscriptions en ligne sur www.cob.fr ou sur le site sportup.fr jusqu’au 10/12/2025 à 23h59.

Nombre de dossards limités Pas d’inscription le jour de la Corrida ni lors du retrait des dossards.

Une seule épreuve par athlète.

1 lot souvenir pour tous.

Courses pédestres Ambiance festive et déguisements

Corrida mersoise en soirée, possibilité de se déguiser aux couleurs de Noël

2 parcours 4 et 8 Km + course enfants

Au départ de l’Esplanade

Organisé par le COB (Club Olympique de la Bresle)

– 15h 6 Km randonnée pour tous 6€

– 17h 250m course baby athlé (nés en 2020/2021) 3€

– 17h15 500m course école athlé (nés en 2017/2018/2019) 3€

– 17h30 1 000m poussins (nés en 2015/2016) 3€

– 17h45 1 500m Benjamins (nés en 2013/2014) 3€

– 18h 2 000m minimes (nés en 2011/2012) 3€

– 18h15 4 Km course (à partir de minimes 2 nés en 2011 et avant) 6€

– 19h 8 Km course (nés en 2010 et avant) 10€

Retrait des dossards à l’entrée du club de surf de Mers (GSM) Esplanade du Général Leclerc le vendredi 12 décembre de 16h à 19h Samedi 13 décembre 1h30 à 1/4 d’heure avant chaque départ.

Inscriptions en ligne sur www.cob.fr ou sur le site sportup.fr jusqu’au 10/12/2025 à 23h59.

Nombre de dossards limités Pas d’inscription le jour de la Corrida ni lors du retrait des dossards.

Une seule épreuve par athlète.

1 lot souvenir pour tous. .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France

English :

Pedestrian races Festive atmosphere and masquerade costume

Corrida mersoise in the evening, possibility of dressing up in Christmas colors

2 routes: 4 and 8 km + children’s race

Leaving from the Esplanade

Organized by the COB (Club Olympique de la Bresle)

– 3pm: 6 Km hike for all 6?

– 5pm: 250m baby athlé race (born in 2020/2021) 3?

– 17h15: 500m school run (born in 2017/2018/2019) 3?

– 17h30 1 000m poussins (born in 2015/2016) 3?

– 17h45: 1,500m Benjamins (born 2013/2014) 3?

– 18h: 2,000m Minimes (born 2011/2012) 3?

– 18h15: 4 Km race (from minimes 2 born in 2011 and before) 6?

– 19h: 8 Km race (born in 2010 and before) 10?

Number pick-up: at the entrance to the Mers surf club (GSM) Esplanade du Général Leclerc on Friday December 12 from 4pm to 7pm Saturday December 13 1h30 to 1/4 hour before each start.

Online registration at www.cob.fr or on sportup.fr until 10/12/2025 at 11:59pm.

Number of bibs limited No registration on the day of the Corrida or at bib collection.

Only one event per athlete.

1 souvenir prize for all.

German :

Fußläufe Festliche Atmosphäre und Verkleidungen

Corrida Mersoise am Abend, Möglichkeit, sich in den Weihnachtsfarben zu verkleiden

2 Strecken: 4 und 8 Km + Kinderlauf

Abfahrt von der Esplanade aus

Organisiert vom COB (Club Olympique de la Bresle)

– 15 Uhr: 6 km Wanderung für alle 6?

– 17 Uhr: 250m Lauf Baby Athle (geboren 2020/2021) 3?

– 17:15 Uhr: 500m Lauf für die Leichtathletikschule (Jahrgang 2017/2018/2019) 3?

– 17.30 Uhr: 1.000m Küken (Jahrgang 2015/2016) 3?

– 17:45 Uhr: 1.500m Benjamins (Jahrgang 2013/2014) 3?

– 18:00 Uhr: 2.000m Minimes (Jahrgang 2011/2012) 3?

– 18.15 Uhr: 4 km Lauf (ab Minimes 2 geboren 2011 und früher) 6?

–

Abholung der Startnummern: am Eingang des Surfclubs von Mers (GSM) Esplanade du Général Leclerc am Freitag, den 12. Dezember von 16 bis 19 Uhr Samstag, den 13. Dezember 1,5 bis 1/4 Stunde vor jedem Start.

Online-Anmeldung unter www.cob.fr oder auf der Website sportup.fr bis zum 10.12.2025 um 23:59 Uhr.

Begrenzte Anzahl an Startnummern Keine Anmeldung am Tag der Corrida oder bei der Abholung der Startnummern.

Nur ein Wettkampf pro Athlet.

1 Erinnerungspreis für alle.

Italiano :

Corse pedonali Atmosfera festosa e costumi in maschera

Corrida di Mers di sera, possibilità di vestirsi con i colori del Natale

2 percorsi: 4 e 8 km + gara per bambini

Partenza dall’Esplanade

Organizzata dal COB (Club Olympique de la Bresle)

– ore 15.00: passeggiata di 6 km per tutti 6?

– ore 17.00: gara di atletica baby di 250 m (nati nel 2020/2021) 3?

– 17.15: corsa scolastica di 500 m (nati nel 2017/2018/2019) 3?

– 17h30 1 000m poussins (nati nel 2015/2016) 3?

– 17h45 1 500m Benjamins (nati nel 2013/2014) 3?

– 18h: 2.000m Minimes (nati nel 2011/2012) 3?

– 18h15: gara di 4 km (da minimes 2 nati nel 2011 e precedenti) 6?

– 19:00: gara di 8 km (nati nel 2010 e prima) 10?

Ritiro dei numeri: all’ingresso del Mers surf club (GSM) Esplanade du Général Leclerc venerdì 12 dicembre dalle 16.00 alle 19.00 sabato 13 dicembre da 1h30 a 1/4 d’ora prima di ogni partenza.

Iscrizioni online su www.cob.fr o sul sito sportup.fr fino al 10/12/2025 alle 23.59.

Numero limitato di numeri di gara Non è possibile iscriversi il giorno della Corrida o al momento del ritiro dei numeri di gara.

Un solo evento per atleta.

1 premio ricordo per tutti.

Espanol :

Carreras pedestres Ambiente festivo y disfraces

Mers Corrida por la noche, oportunidad de disfrazarse con los colores de la Navidad

2 recorridos: 4 y 8 km + carrera infantil

Salida desde la Explanada

Organizado por el COB (Club Olympique de la Bresle)

– 15h: 6 km marcha para todos 6?

– 17:00: carrera de atletismo de 250 m para bebés (nacidos en 2020/2021) 15:00

– 17h15: Carrera escolar de 500m (nacidos en 2017/2018/2019) 3?

– 17h30 1 000m picantones (nacidos en 2015/2016) 3?

– 17h45 1 500m benjamines (nacidos en 2013/2014) 3?

– 18h: 2.000m Minimes (nacidos en 2011/2012) 3?

– 18h15: Carrera de 4 km (de minimes 2 nacidos en 2011 y anteriores) 6?

– 19h: Carrera de 8 km (nacidos en 2010 y antes) 10?

Recogida de dorsales: en la entrada del club de surf de Mers (GSM) Esplanade du Général Leclerc el viernes 12 de diciembre de 16h a 19h sábado 13 de diciembre de 1h30 a 1/4 de hora antes de cada salida.

Inscripciones en línea en www.cob.fr o en el sitio web sportup.fr hasta el 10/12/2025 a las 23h59.

Número de dorsales limitado No se admiten inscripciones el día de la Corrida ni al recoger los dorsales.

Sólo una prueba por atleta.

1 premio de recuerdo para todos.

L’événement 7ème Corrida Mersoise Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS