Informations pratiques

Estagel

7ÈME ÉDITION COURTS CIRCUITS 66 COURTS METRAGES

Rue Camille Desmoulins Estagel Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 19:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Une séance de projection de courts-métrages thématiques Curts Cat, le cinéma catalan émergent, suivie d’une rencontre avec les cinéastes.

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Rue Camille Desmoulins Estagel 66310 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 00 32

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English :

A screening of themed short films: Curts Cat, the emerging Catalan film scene, followed by a discussion with the filmmakers.

L’événement 7ÈME ÉDITION COURTS CIRCUITS 66 COURTS METRAGES Estagel a été mis à jour le 2026-07-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME