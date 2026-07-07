7ÈME ÉDITION COURTS CIRCUITS 66 COURTS METRAGES Estagel
dimanche 6 septembre 2026 · Estagel
Informations pratiques
Estagel
7ÈME ÉDITION COURTS CIRCUITS 66 COURTS METRAGES
Rue Camille Desmoulins Estagel Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 19:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Une séance de projection de courts-métrages thématiques Curts Cat, le cinéma catalan émergent, suivie d’une rencontre avec les cinéastes.
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Rue Camille Desmoulins Estagel 66310 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 00 32
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English :
A screening of themed short films: Curts Cat, the emerging Catalan film scene, followed by a discussion with the filmmakers.
L’événement 7ÈME ÉDITION COURTS CIRCUITS 66 COURTS METRAGES Estagel a été mis à jour le 2026-07-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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