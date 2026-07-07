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7ÈME ÉDITION COURTS CIRCUITS 66 COURTS METRAGES Estagel

dimanche 6 septembre 2026 · Estagel

7ÈME ÉDITION COURTS CIRCUITS 66 COURTS METRAGES Estagel

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Rue Camille Desmoulins
Ville
66310 Estagel
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Estagel

7ÈME ÉDITION COURTS CIRCUITS 66 COURTS METRAGES

Rue Camille Desmoulins Estagel Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 19:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Une séance de projection de courts-métrages thématiques Curts Cat, le cinéma catalan émergent, suivie d’une rencontre avec les cinéastes.
  .

Rue Camille Desmoulins Estagel 66310 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 00 32 

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English :

A screening of themed short films: Curts Cat, the emerging Catalan film scene, followed by a discussion with the filmmakers.

L’événement 7ÈME ÉDITION COURTS CIRCUITS 66 COURTS METRAGES Estagel a été mis à jour le 2026-07-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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