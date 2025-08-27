7ème édition de Cibo di Strada La Ciotat

7ème édition de Cibo di Strada La Ciotat mercredi 27 août 2025.

Bouches-du-Rhône

7ème édition de Cibo di Strada Mercredi 27 août 2025 de 17h à 0h.

Jeudi 28 août 2025 de 10h30 à 0h.

Vendredi 29 août 2025 de 10h30 à 0h.

Samedi 30 août 2025 de 10h30 à 0h.

Dimanche 31 août 2025 de 10h30 à 21h. Place Evariste Gras La Ciotat Bouches-du-Rhône

Cibo di Strada, l’événement incontournable de l’année pour tous les amoureux des gastronomies italienne et provençale, est de retour à La Ciotat.

Sous les projecteurs, comme d’habitude, la nourriture de rue des plats simples, à partager en compagnie et à déguster en se promenant dans les rues colorées de la ville provençale de La Ciotat.

Pour s’immerger totalement dans l’atmosphère méditerranéenne et pour valoriser les liens entre la gastronomie italienne et provençale, il y aura 13 food-trucks provençaux et italiens représentant 6 régions d’Italie Piémont, Emilie-Romagne, Sicile, Vénétie, Campanie et Latium.

Les food-trucks seront heureux de régaler vos papilles, il y en a pour tous les goûts pizza, pinsa, parmigiana, montanara (pizza frite), piadina, risotto et burrata à la truffe, ravioli servis avec sauce tomate pesto et mousse de burrata, arancini, panelle, friture de poisson, mix de friture (courgette, sauge, ravioles fromage et herbes), porchetta (cochon aux herbes rôti sur la place !) burger recette médiévale, burger au poulpe, tagliere (charcuterie et fromages italiens, impanata et caponata), tiramisù, bomboloni, glaces, cannoli et cartocci siciliens, bar à vin, spritz, limoncello spritz, prosecco, limonade…

Cette 7ème édition mettra à l’honneur la cuisine de la Campanie (la région de Naples).

Pour animer l’événement, plusieurs shows culinaires seront proposés par Michel Basaldella, chef international du restaurant Le Grand Puech, à Mimet, et Agostino Coppola, chef napolitain et président de l’ACIF, l’Associazione Cuochi Italiani in Francia (l’association des chefs italiens en France), qui valoriseront la cuisine italo-provençale en créant des recettes spéciales.

A partir de cette année, chaque édition de Cibo di Strada sera marquée par un thème, cette année c’est Il Calcio (le football).



Programme



Mercredi 27 août

17h minuit



17h Ouverture

18h Inauguration en présence des institutions locales avec une présentation des exposants et de leurs gourmandises

19h Battle de babyfoot avec la participation des institutions locales

20h30 23h Animation musicale avec le groupe Riva reprises italiennes



Jeudi 28 août

10h30 minuit



10h30 11h30 Show culinaire Spaghetti alla Maradona à l’ail, huile, piment et.. !? par Michel Basaldella (dégustation sur place)

13h 13h30 Animation musicale avec le groupe Riva reprises italiennes

14h 15h Atelier culinaire salé Parmigiana d’aubergines à la napolitaine par l’association des chefs italiens en France

15h30 16h30 Atelier culinaire sucré Taralli Dolci di Castellammare (biscuits secs) par l’association des chefs italiens en France

17h 18h50 Cinéma en plein air projection du film Amici Miei en version italienne sous-titrée en français

19h 20h & 21h 23h Animation musicale avec le groupe Riva reprises italiennes



Vendredi 29 août

10h30 minuit



10h30 11h30 Show culinaire Il Piatto dei Campioni (Lukaku et Mctominay) Moules à la napolitaine par Michel Basaldella (dégustation sur place)

13h 13h30 Animation musicale avec le groupe Riva reprises italiennes

14h 15h Atelier culinaire salé Ndunderi (type de pâtes napolitaines) par l’association des chefs italiens en France

16h 17h Atelier culinaire sucré Zeppole Campane (choux garnis de crème pâtissière) par l’association des chefs italiens en France

17h30 18h30 Karaoké chansons italiennes (inscription sur place)

19h 20h & 21h 23h Animation musicale avec le groupe Riva reprises italiennes



Samedi 30 août

10h30 minuit



10h30 11h30 Show culinaire La Pasta del SSC Napoli (pâtes à la sauce genovese) par Michel Basaldella (dégustation sur place)

13h 13h30 Animation musicale avec le groupe Riva reprises italiennes

14h 15h Atelier culinaire salé Ravioli Alla Caprese (raviolis au fromage italien) par l’association des chefs italiens en France

16h 17h Atelier culinaire sucré Graffe Napoletane (beignets frits) par l’association des chefs italiens en France

17h30 18h30 Karaoké chansons italiennes (inscription sur place)

19h 20h Quiz musical (inscription sur place) récompense à la clé !

21h 22h30 Hommage à Dalida par Chrisharmonie



Dimanche 31 août

10h30 21h



10h30 11h30 Show culinaire Le sorbet de saison par Alessandro Schintu, glacier (dégustation sur place)

13h 14h Animation musicale avec le groupe Riva reprises italiennes

14h 15h Atelier culinaire salé Cannelloni All’Amalfitana par l’association des chefs italiens en France

15h30 16h30 Atelier culinaire sucré Biscotti All’Amarena par l’association des chefs italiens en France

17h 18h30 Rediffusion du match Italie / Allemagne Coupe du monde de football 1982

19h30 21h30 Animation musicale avec le groupe Riva reprises italiennes





Tous les jours, le pianiste et chanteur Laurent Versini s’alternera au groupe Riva.

Pour les ateliers culinaires, inscription sur place (limité à 15 personnes par atelier)

Toutes les animations sont gratuites !



Jouez et gagnez sur place 1 voyage à Naples pour 2 personnes, 2 billets pour un match de l’Olympique de Marseille, 1 dîner menu Campanie Foot pour 2 personnes au restaurant Le Grand Puech à Mimet. Le tirage au sort aura lieu sur place, le dimanche 31 août à 12h. .

Place Evariste Gras

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32

