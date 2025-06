7ème édition de la « Route de l’ardoise » Randonnée fluviale sur le Canal de Nantes à Brest Châteauneuf-du-Faou 27 juillet 2025 07:00

Finistère

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-28

2025-07-27

L’association La route de l’ardoise Hent glaz créée dans le but de favoriser la navigation sur la portion Finistérienne du Canal de Nantes à Brest elle vous donne rendez vous cet été pour la 7 eme édition de la randonnée fluviale accompagnée, de Pont-Coblant jusqu’au Kreiz Breiz à la limite des Cotes d’Armor.

Elle est ouverte à tout type d’embarcation dans le sillage des chalands utilisés autrefois pour le transport d’ardoises et de marchandises sur le canal de Nantes à Brest, les éclusages sont assurés par le personnel de la Région et nos éclusiers bénévoles.

Cette année le parcours a été limité afin de permettre à tous les bateaux de remonter jusqu’à l’écluse de Pont ar Bros au niveau de Carhaix ou l’association veut fêter la récente construction d’une cale de mise à l’eau des bateaux, un équipement très attendu sur cette portion du canal .

SAMEDI 26 JUILLET: PONT-COBLANT

Journée festive sur les quais , rassemblement et mise à l’eau des bateaux

A partir de 14H ANIMATIONS sur les quais

15H Présentation et dédicace par Dominique Riquier de son livre La longue route d’un bagnard du canal de Nantes à Brest et conférence sur le canal de Nantes à Brest

De 16h à 18H animations musicales , la Péniche Rozili amarrée au quai sert de scène aux musiciens locaux

Jeux bretons, buvette, restauration crêpes, food truck

Exposition photos

En soirée possibilité de restauration à canal loisirs et spectacle payant le piano sur le lac

DIMANCHE 27 Juillet: PONT COBLANT CHATEAUNEUF (FEST JAZZ) 7 écluses 20,1 kms

9H Café, briefing, décoration des bateaux

9H30 Départ de la route de l’ardoise,début de la navigation avec les sonneurs locaux, arrêt pique nique à Pont Pol ( prévoir ses provisions)

Arrivée à Chateauneuf prévue à partir de 16h, accostage à la guinguette du port ,

Embarquement des musiciens de jazz a bord de la péniche rozily pour un concert balade sur l’eau

18H Pot d’accueil offert par la municipalité de Chateauneuf

19H sur réservation repas au restaurant des bénévoles du Fest Jazz et possibilité d’acheter des entrées pour les concerts de la soirée

LUNDI 28 JUILLET CHATEAUNEUF- PONT TRIFFEN 9 écluses 20 kms

8H30 Café, briefing

9H visite guidée spéciale route de l’ardoise au récent musée Paul et Marguerite Sérusier ouvert en Juin 2025 Invitation faite aux navigants par la mairie de Chateauneuf

10H départ de navigation, arrêt repas pique nique a Pont ar Stang

16H presentation par dominique Riquier de son livre la longue route d’un bagnard du canal de Nantes à Brest

conférence sur le canal

A partir de 17H arrivée et pot d’accueil des municipalités

19H repas des équipages

MARDI 29 JUILLET PONT TRIFFEN- CARHAIX/NIVERNIC/PONT ar Début desBROS 7 écluses 11,8km

Café, briefing puis à 10H départ, arrêt pique nique au Nivernic

17H Arrivée a Pont ar Bros

Début des festivités pour l’inauguration de la nouvelle cale

19H Soirée de clôture, repas en extérieur et projection des photos des précédentes étapes, remise des ardoises.

A partir du mercredi 30 Juillet retour vers PontCoblant ou vers Port Launay

Comme l’an dernier ce retour se fera en fonction des demandes

Le public est invité à suivre les bateaux le long du chemin de halage, à assister aux manœuvres d’éclusage et à prendre place a bord des péniches suivant les disponibilités.

Information aux navigants Il est possible de rejoindre la flottille des bateaux pour un plus court trajet, une ou deux journées (par ex:pont coblant Chateauneuf ou chateauneuf Pont Triffen)

en profitant des cales de mise à l’eau de Pont-Coblant, Chateauneuf et Pont Triffen….et Pont ar Bros.

La direction des voies navigables de la Région met à disposition une équipe chargée des éclusages pendant les heurs de service c’est à dire de 9H à 12H30 et de 13H30 à19H15

Les éclusiers bénévoles viennent renforcer ces équipes et doivent être équipés du gilet de sauvetage

Renseignements navigation Yanick 06 74 11 02 00 Inscriptions /réservations repas Eric 06 88 11 67 83

Marie 06 89 45 16 19

La route de l’ardoise / Hent Glaz canal loisirs Pont -Coblant 29190 Pleyben quimperloise@orange.fr .

