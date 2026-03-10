7ème édition des Étoiles de Saint Saint Cosme Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais

7ème édition des Étoiles de Saint Saint Cosme

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Chanteurs et chanteuses reprennent les plus belles chansons françaises pour vous divertir et vous faire passer un très bon moment !

Ouverture des portes à 13h15.

Achat des places par voie postale auprès de Alain LEPINAY- 7 chemin des Cruchets 72600 Aillières Beauvoir.

Chèque à l’ordre de Perseigne en Fête, et une enveloppe retour timbrée avec nom, adresse et numéro de téléphone pour l’envoi des billets.

Tarif unique 15€ la place.

Renseignement au 02 43 33 35 37. .

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 35 37

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English :

L’événement 7ème édition des Étoiles de Saint Saint Cosme Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Maine Saosnois