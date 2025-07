7ème édition du Festival de Lectures Théâtrales Douzillac

Douzillac

2025-07-18

2025-07-18

Écriv’Emoi chansons et littérature épistolaires, dîner Spectacle de l’Emoi des Mots.

Avec Emilie Dussarrat, Gaëlle Marie, Ugo Broussot et Vincent Grass, accompagnés par Patrick Puech. Dîner préparé et servi par les jeunes de la Coopérative Jeunesse d’IsleCo.

Repas + Spectacle 25€ (hors boisson). Spectacle (sans repas) 12€ réduit 10 €.

Dîner 19h30, lecture-spectacle 21h. Salle des gîtes.

Réservation indispensable pour le repas avant le jeudi 17/07 à 12h.

L’Emoi des Mots emoidesmots@gmail.com / 06 74 62 92 10 .

Salle des gîtes Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

7ème édition du Festival de Lectures Théâtrales

