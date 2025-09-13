7ÈME EXPO MOTOS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI MUSÉE CIRCUIT AUTOMOBILE DU COMMINGES Saint-Gaudens
MUSÉE CIRCUIT AUTOMOBILE DU COMMINGES 1 Rue Chanteurs du Comminges Saint-Gaudens Haute-Garonne
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 18:00:00
2025-09-13
Venez nombreux ! C’est l’occasion de fêter le 100ème anniversaire des Grands Prix du Comminges !
Venez découvrir une exposition motos d’hier et d’aujourd’hui qui vous fera remonter le temps jusqu’en 1960. Restauration sur place. .
MUSÉE CIRCUIT AUTOMOBILE DU COMMINGES 1 Rue Chanteurs du Comminges Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 34 25
English :
Come one, come all! We’re celebrating the 100th anniversary of the Grands Prix du Comminges!
German :
Kommen Sie zahlreich! Dies ist die Gelegenheit, den 100. Geburtstag der Grands Prix du Comminges zu feiern!
Italiano :
Venite tutti! Festeggiamo il 100° anniversario del Grands Prix du Comminges!
Espanol :
¡Vengan todos! ¡Celebramos el centenario del Grands Prix du Comminges!
