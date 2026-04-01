Altkirch

7ème Expo photo Distorsion

1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-30 10:30:00

fin : 2026-05-01 20:00:00

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Visites guidées de l’exposition, conférences, ateliers

Dans une optique conviviale, Distorsion est un Collectif Altkirchois regroupant des photographes débutants et passionnés de tous horizons.

Distorsion a le plaisir de vous accueillir à la Halle au Blé d’Altkirch pour sa 7e Expo Photo.

Ateliers

Conférences

Visites guidées

0 .

1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 03 contact@distorsion.photo

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tours of the exhibition, lectures, workshops

L’événement 7ème Expo photo Distorsion Altkirch a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du Sundgau