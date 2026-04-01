7ème Expo photo Distorsion Altkirch
7ème Expo photo Distorsion Altkirch jeudi 30 avril 2026.
Altkirch
7ème Expo photo Distorsion
1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-30 10:30:00
fin : 2026-05-01 20:00:00
Date(s) :
2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03
Visites guidées de l’exposition, conférences, ateliers
Dans une optique conviviale, Distorsion est un Collectif Altkirchois regroupant des photographes débutants et passionnés de tous horizons.
Distorsion a le plaisir de vous accueillir à la Halle au Blé d’Altkirch pour sa 7e Expo Photo.
Ateliers
Conférences
Visites guidées
0 .
1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 03 contact@distorsion.photo
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tours of the exhibition, lectures, workshops
L’événement 7ème Expo photo Distorsion Altkirch a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du Sundgau
À voir aussi à Altkirch (Haut-Rhin)
- Circuit Gravel 34 km La Porte d’Alsace Altkirch Haut-Rhin 1 mai 2026
- Le petit TDS (Tour du Sundgau) Gravel Altkirch Haut-Rhin 1 mai 2026
- Randonnée pédestre autour du Schweighof par le Breitholz Altkirch Haut-Rhin 1 mai 2026
- Circuit Gravel 56 km autour de la capitale sundgauvienne Altkirch Haut-Rhin 1 mai 2026
- Randonnée pédestre de Saint-Morand Altkirch Haut-Rhin 1 mai 2026