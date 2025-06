7ème Exposition Playmobil au Château de Colombières « Aventures sur les mers ». Château de Colombières Colombières 11 juillet 2025 10:00

Calvados

7ème Exposition Playmobil au Château de Colombières « Aventures sur les mers ». Château de Colombières 1, rue du Château Colombières Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-07-14 18:00:00

2025-07-11

Dans le cadre enchanteur du château de Colombières, Dominique Béthune, passionné de jouets PLAYMOBIL, présente une nouvelle partie de sa collection privée.

Explorez l’histoire en plongeant dans l’univers captivant des pirates, corsaires et grands explorateurs ! C’est l’occasion parfaite pour petits et grands de vivre des aventures extraordinaires, de rêver de trésors cachés au fond des océans tout en résistant au chant des sirènes !

Visite libre expo, château, potager et élevage de moutons d’Ouessant.

Petite restauration sur place.

Ateliers de dessin, contes, jeux de plein air.

Sans réservation.

Château de Colombières 1, rue du Château

Colombières 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 51 65 chateaudecolombieres@gmail.com

English: 7ème Exposition Playmobil au Château de Colombières « Aventures sur les mers ».

German: 7ème Exposition Playmobil au Château de Colombières « Aventures sur les mers ».

Italiano :

Nell’incantevole cornice del Castello di Colombières, Dominique Béthune, appassionato di giocattoli PLAYMOBIL, presenta una nuova parte della sua collezione privata.

Esplorate la storia immergendovi nell’affascinante mondo dei pirati, dei corsari e dei grandi esploratori! È l’occasione perfetta per grandi e piccini di vivere avventure straordinarie, sognando i tesori nascosti in fondo agli oceani e resistendo al canto delle sirene!

Ingresso libero: mostra, castello, orto e fattoria delle pecore di Ushant.

Merenda in loco.

Laboratori di disegno, narrazione e giochi all’aperto.

Non è richiesta la prenotazione.

Espanol :

En el encantador marco del Castillo de Colombières, Dominique Béthune, apasionado de los juguetes PLAYMOBIL, presenta una nueva parte de su colección privada.

Explora la historia sumergiéndote en el cautivador mundo de los piratas, corsarios y grandes exploradores Es la oportunidad perfecta para que grandes y pequeños vivan aventuras extraordinarias, soñando con tesoros escondidos en el fondo de los océanos ¡y resistiendo al canto de las sirenas!

Entrada gratuita: exposición, castillo, huerto y granja de ovejas de Ushant.

Merienda in situ.

Talleres de dibujo, cuentacuentos y juegos al aire libre.

No es necesario reservar.

