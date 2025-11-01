7ème Festival de jeux de société Pontaludik Pontarlier
Théâtre B.Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-11-01 10:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
Organisé par l’association Lud’Haut-Doubs.
Venez célébrer la 7ème édition de la Pontaludik ! Plongez dans l’univers du jeu de société. Des centaines de jeux pour petits et grands, des animations, des tournois et des créateurs passionnés vous attendent. L’événement familial et convivial à ne pas manquer ! .
Théâtre B.Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 33 59 71
