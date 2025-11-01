7ème Festival de jeux de société Pontaludik Pontarlier

7ème Festival de jeux de société Pontaludik

Théâtre B.Blier Pontarlier Doubs

Gratuit

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-11-01 2025-11-02

Organisé par l’association Lud’Haut-Doubs.

Venez célébrer la 7ème édition de la Pontaludik ! Plongez dans l’univers du jeu de société. Des centaines de jeux pour petits et grands, des animations, des tournois et des créateurs passionnés vous attendent. L’événement familial et convivial à ne pas manquer ! .

Théâtre B.Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 33 59 71

