Gondenans-les-Moulins

7ème Festival des Deux Vallées Vertes

Gondenans-les-Moulins Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-04

7ème année pour le Festival des Vallées Vertes, festival de musique classique désormais ancré dans le paysage local. Une série de nombreux concerts est prévue sur tout le territoire des Vallées Vertes (Cuse et Adrisans, Cubry, Gondenans les Moulins, Les Magny, Chassey les Montbozon et Thieffrans).

Les artistes invités profiteront de cette halte dans leur carrière internationale pour s’installer dans nos villages, pour des rencontres musicales conviviales et chaleureuses ouvertes librement à tous. L’entrée est libre. .

Gondenans-les-Moulins 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 60 45 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 7ème Festival des Deux Vallées Vertes

L’événement 7ème Festival des Deux Vallées Vertes Gondenans-les-Moulins a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES