7ème Festival du Fauteuil rouge Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon
7ème Festival du Fauteuil rouge Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon samedi 11 octobre 2025.
7ème Festival du Fauteuil rouge
Cinéma Scoop 18 rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:45:00
fin : 2025-10-11 20:45:00
Date(s) :
2025-10-11
Projection de » Le Panache « , comédie dramatique de Jenifer Devoldere (2024).
.
Cinéma Scoop 18 rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Screening of « Le Panache », a comedy-drama by Jenifer Devoldere (2024).
German :
Vorführung von « Le Panache », einer dramatischen Komödie von Jenifer Devoldere (2024).
Italiano :
Proiezione di « Le Panache », commedia-dramma di Jenifer Devoldere (2024).
Espanol :
Proyección de « Le Panache », comedia dramática de Jenifer Devoldere (2024).
L’événement 7ème Festival du Fauteuil rouge Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon