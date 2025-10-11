7ème Festival du Fauteuil rouge Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon

7ème Festival du Fauteuil rouge Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon samedi 11 octobre 2025.

7ème Festival du Fauteuil rouge

Cinéma Scoop 18 rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : 2025-10-11 20:45:00

Début : 2025-10-11 20:45:00

fin : 2025-10-11 20:45:00

Date(s) :

2025-10-11

Projection de » Le Panache « , comédie dramatique de Jenifer Devoldere (2024).

Cinéma Scoop 18 rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Screening of « Le Panache », a comedy-drama by Jenifer Devoldere (2024).

German :

Vorführung von « Le Panache », einer dramatischen Komödie von Jenifer Devoldere (2024).

Italiano :

Proiezione di « Le Panache », commedia-dramma di Jenifer Devoldere (2024).

Espanol :

Proyección de « Le Panache », comedia dramática de Jenifer Devoldere (2024).

L’événement 7ème Festival du Fauteuil rouge Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon